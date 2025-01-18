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ВСУ потеряли до 480 боевиков в зоне действий группировки войск «Запад»

Начальник пресс-центра группировки войск рассказал об успехах российских военнослужащих за минувшие сутки.
2025-01-18 06:29:18
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: Минобороны России

За минувшие сутки киевский режим потерял до 480 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Запад». Также ВС РФ уничтожили три вражеских танка, семь единиц автомобильной техники, пять бронемашин, шесть артиллерийских орудий и девять минометов.

Кроме того, российские военнослужащие поразили 12 пунктов управления беспилотниками и два полевых склада. Уничтожены станции спутниковой связи Starlink и радиоэлектронной борьбы «Анклав».

«Потери противника составили до 480 военнослужащих», - сказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

Напомним, в пятницу в Министерстве обороны Российской Федерации сообщали, что за неделю  подразделения группировки войск «Запад» лишили ВСУ до 3300 боевиков. Были уничтожены 15 складов боеприпасов, 72 автомобиля, 44 артиллерийских орудия, 27 бронемашин и девять станций РЭБ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #Запад #МО РФ #СВО
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