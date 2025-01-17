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Оператор FPV-дрона поразил пикап ВСУ в Харьковской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по пикапу ВСУ.
2025-01-17 17:32:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие с помощью FPV-дрона поразили пикап ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» в Харьковской области. Видео предоставило Министерство обороны РФ.

Вражескую машину обнаружила разведка с помощью беспилотника. Автомобиль перевозил живую силу ВСУ для проведения ротации. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на пикап.

«Обнаруженная цель была оперативно поражена расчетом FPV-дрона», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На записи показано, как дрон влетает в машину, после чего происходит взрыв и пожар, в воздух поднимается дым.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #поражение #FPV-дрон
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