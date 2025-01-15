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МО РФ показало видео возвращения обменянных военнослужащих

Сообщение об обмене появилось сегодня, с контролируемой Киевом территории удалось вернуть 25 военнослужащих.
2025-01-15 17:31:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видеозапись с возвращенными с территории, контролируемой киевским режимом, российскими военнослужащими. 

Российское оборонное ведомство отметило, что в этот раз удалось вернуть 25 человек. Взамен украинская сторона получила 25 военнослужащих ВСУ.

Сообщается, что обмен военнопленными с Киевом произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. При этом уточняется, что российские военнопленные вначале поступили на территорию Белоруссии. Там им оказали психологическую и медицинскую помощь, дав возможность связаться с родственниками. 

Ранее о том, что она пообщалась с освобожденными военнослужащими, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она получила информацию об условиях содержания и медицинской помощи из первых уст.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #возвращение #военнослужащие #автобус #обмен
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