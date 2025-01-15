ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

В Херсонской области наши бойцы уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра. Он был оборудован в заброшенном доме. Противника заметила наша разведка и передала координаты артиллеристам.

Расчет БПЛА противника укрывался в здании в нескольких километрах от Днепра. Боевики выдали себя, когда попытались поднять дрон в воздух прямо возле здания и за грубую ошибку - поплатились. Первый - пристрелочный, быстрая корректировка и уже беглым огнем артиллеристы отправляют несколько снарядов в цель.

«Ворон» - командир артиллеристов, потомственный военный, кадровый офицер. Сразу после училища отправился на передовую. Преданность делу и настойчивость его расчетов - личная заслуга. Он же отмечает, что прежде «Гиацинты» были главным контрбатарейным инструментом: стояли далеко и отвечали огнем всякому орудию, которое работало с правого берега. Теперь же украинская артиллерия все дальше отступает от берегов реки.

«Бывает, что выкатывается там танк, какая-нибудь группа из 10 человек выкатится на берег, то есть минометный какой-нибудь расчет. Нам приходится обрабатывать, отгонять противника, так скажем, назад», - рассказал командир артиллерийской батареи Ворон.

Боевики в последнее время проявляют себя на берегу лишь во время разведывательных вылазок в сторону бывших наблюдательных пунктов, но часто разворачиваются назад, не доходя до кромки воды.

Орудие Д-30 может быть не такое дальнобойное, как его старшие собратья. Именно поэтому оно находится ближе других к берегу. Поэтому маскировка, она просто необходима. На руку играет еще и пасмурная погода. Но несмотря на нее, разведка нашла на берегу несколько целей. Живая сила противника - это работа для расчета орудия Д-30.

Если раньше расчеты искали позиции в лесах в нескольких километрах от берега, то теперь - работу ведут практически от самого Днепра. Прежде с правого берега вели огонь тяжелые орудия украинских сил, теперь же слышны только минометы. Их дальности не хватает, чтобы эффективно противостоять российской артиллерии. Командир орудия показывает шрамы, которые на стальных пластинах оставили осколки былых противостояний. Теперь все изменилось - и позиции, и маскировка и активность противника.

«Ну вот как раз то, что меньше противник выходит на берег и пытается там переправиться. Это заслуга как раз Д-30, Д-20 те же самые, которые работают непосредственно на берег и чуть-чуть там от берега, ну недалеко там, на два километра дальше от берега. Это наша заслуга. И они не выходят и сейчас вообще оттянулись, я так понимаю, что они стоят на удаление чтобы мы не дотягивались», - объяснил командир орудия Лысый.

Противник оттягивает основные силы дальше от берега, но насыщает небо беспилотниками. В ответ - над российскими позициями появляется все более плотная завеса средств радио-электронной борьбы. Удаленность точек для взлета украинских сил играет на руку нашей разведке и артиллерии.

Ранее пункт управления беспилотниками ВСУ на правобережье Днепра уничтожила САУ «Гвоздика». После поражения цели расчет быстро выполнил перекат, сменив позицию для выполнения новых задач.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.