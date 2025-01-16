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Экипаж Ми-28НМ рагромил бронетехнику ВСУ в Курской области

Летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск в приграничном районе.
2025-01-16 12:44:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской бронетехники в курском приграничье. Это сделал экипаж вертолета армейской авиации Ми-28НМ.

Отмечено, что в результате удара, нанесенного в рамках выполнения задачи по поддержке сухопутных войск, летчикам удалось сорвать вражескую ротацию. Они уничтожили не только бронетехнику, но и личный состав ВСУ. 

Экипаж применил авиационные ракеты. Нанеся удар, летчики тут же выполнили противоракетное маневрирование. Вертолет при этом двигался на предельно малой высоте. Во время маневрирования экипаж отстрелил тепловые ловушки, чтобы предотвратить попадание ракет переносных занитных ракетных комплексов противника. 

Уничтожение неприятеля подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ка-52М уничтожил боевиков, когда они пытались провести ротацию в Курской области. Летчики также применили авиационные ракеты для нанесения удара.
 
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация
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