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Российские войска отразили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин

Противник пытался остановить наступление ВС РФ на Курском направлении и вырваться из зоны блокирования, но не преуспел.
2025-01-17 12:19:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об успешном отражении контратаки ВСУ в направлении на хутор Бердин в Курской области.

«Отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, которую противник предпринял с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении и вырваться из зоны блокирования», - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

По данным российского оборонного ведомства, понеся значительные потери, противник отказался от дальнейших действий на данном направлении и был отброшен на исходные позиции.

Наши войска вернули 63,2% от изначально занятой противником территории Курской области. При этом только с начала января ВС РФ удалось взять под свой контроль четыре населенных пункта.

Потери украинской стороны за этот месяц на Курском направлении только в личном составе превысили 5,6 тысячи человек. Также враг лишился 570 единиц военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #Бердин
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