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Российские войска освободили Славянку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-01-17 14:58:56
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Славянка на территории Донецкой Народной Республики.

«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка», - говорится в недельной сводке Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции.

Недельные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 3 770 человек. Помимо живой силы, противник лишился шести танков, из них трех танков Leopard, 29 боевых бронированных машин, в том числе пяти БТР М113, БМП Bradley и двух бронеавтомобилей MaxxPro.

Также Минобороны заявило о попытке Киева ударить по объектам в Белгородской области. Противник применил шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. Все ракеты удалось сбить, никто не пострадал, разрушений нет. В ведомстве пообещали ответить на действия противника.

Между тем с 11 по 17 января ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по Украине. Били по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, складам вооружения, базам горючего и военным аэродромам. Также удары наносились по цехам сборки, местам хранения ударных дронов и морских беспилотников, пунктам временной дислокации военных и наемников.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении Украинки в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Славянка #МО РФ
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