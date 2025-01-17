Российские войска наступают на всех направлениях в Курской области

Минобороны России сообщило о том, что ВС РФ наступают на всех направлениях в Курской области.

«Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов», - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Наши войска освободили 63,2% (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории Курской области (1 268 квадратных километров). Минобороны указало на успехи группировки войск «Север» за пару недель января текущего года. По данным оборонного ведомства, за этот период времени на Курском направлении удалось взять под контроль четыре населенных пункта: Александрия, Леонидово, Русское Поречное, Кругленькое.

Также наши войска отразили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин. Противник пытался остановить наступление ВС РФ на Курском направлении и вырваться из зоны блокирования, но не преуспел. Украинская сторона понесла значительные потери и была отброшена на исходные позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.