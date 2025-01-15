Цивилева: 60% ветеранов СВО остаются работать в периметре Минобороны

В периметре российского оборонного ведомства продолжают работать порядка 60% ветеранов спецоперации, включая тех, кто частично утратил трудоспособность вследствие полученных в боях ранений. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Отмечу, что 60% ветеранов, в том числе которые получили инвалидизацию после ранений, остаются работать в периметре Министерства обороны», - сказала она.

Замминистра добавила, что те, кто принимает решения о демобилизации, получают новые специальности в сферах IT, агропромышленного комплекса, креативных индустрий, психологии, юриспруденции, медицины. Замглавы ведомства отметила, что 900 сотрудников фонда «Защитники Отечества» являются участниками спецоперации и членами их семей.

Ранее Цивилева вручила награды отличившимся бойцам СВО в филиале №2 Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. В госпитале находятся российские военнослужащие, получившие ранения во время боев в зоне спецоперации. В торжественной обстановке были вручены два ордена Мужества, пять медалей «За отвагу» и медаль «За храбрость» II степени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.