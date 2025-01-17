Пленный: сотрудники ТЦК ездят по улицам, ходят по хатам и ловят людей

Министерство обороны России опубликовало видео беседы с военнослужащими ВСУ, взятыми в плен бойцами группировки войск «Север» в Курской области. Оба были насильно призваны. Один из пленных, Андрей Матвиенко, рассказал, что мужчины на Украине даже не могут спокойно пойти на работу, сотрудники ТЦК ходят по домам и патрулируют улицы, вылавливают людей и принудительно мобилизуют.

«Там не спрашивают, хочешь ты или не хочешь. Там принудительно заставляют. Нам прохода не дают, ТЦК ездит по улицам, ловит. По хатам ходят, отлавливают людей, вообще невозможно выйти на работу», - признался Матвиенко.

Подготовку проходил в Житомире. Занятия длились всего 10 дней, преимущественно были посвящены тактической медицине. На полигон удалось выйти пару раз. Матвиенко раскритиковал качество подготовки украинских солдат. За период обучения никто не успел приобрести необходимых в бою навыков.

При этом Андрей оценил условия содержания в российском плену и отношение к украинским военным со стороны бойцов ВС РФ. Пленным оказали необходимую медицинскую помощь, накормили, одели, поселили в теплом и уютном месте.

Другой пленный Александр Сычов рассказал, как его обманом мобилизовали. Сотрудники ТЦК обещали только проверить документы и через пять минут отпустить. В итоге Сычова отправили проходить медкомиссию, а затем в учебный центр в Кировограде.

Все закончилось тем, что Александра бросили воевать в Курскую область. В районе одной из деревень их накрыли огнем из минометов. Украинские солдаты понесли потери в живой силе, в том числе безвозвратные. Несколько дней вместе с другими ранеными прятался в погребе. В конечном счете украинцы сдались в российским бойцам, чтобы выжить. Пленный призвал соотечественников избегать участия в боевых действиях.

Ранее другой пленный рассказал о желании увидеть депутатов Верховной рады и лидера киевского режима Владимира Зеленского в окопах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.