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ВС РФ сбили три украинских дрона над Черным морем и Крымом

Беспилотники ВСУ уничтожены в промежутке с 19:00 по 20:00 мск.
2025-01-18 21:05:25
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские военнослужащие сбили три украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что два БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, еще один над  Республикой Крым.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 17 января российские военнослужащие сбили семь беспилотников ВСУ над Брянской областью.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Крым #ВС РФ #Черное море #средства пво #Беспилотники ВСУ
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