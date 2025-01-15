Российский «Ланцет» сжег танк ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие уничтожили танк ВСУ в Курской области, применив барражирующий боеприпас «Ланцет», сообщает Министерство обороны РФ.

Цель выявила с воздуха разведка группировки войск «Север». Украинский танк был замаскирован в лесистой местности.

Оборонное ведомство продемонстрировало на видео последствия точного попадания дрона-камикадзе. На кадрах объективного контроля видно, как на месте удара происходит вспышка, затем возгорание и задымление.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.