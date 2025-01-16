Три ФАБ-500 с УМПК взорвали железобетонный мост под Курахово

Экипажи российских самолетов уничтожили железобетонный мост западнее Курахово, который использовался в качестве линии снабжения подразделений ВСУ в ДНР. Кадрами объективного контроля поделилось Министерство обороны России.

ВКС России ударили тремя авиабомбами ФАБ-500, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции(УМПК). На видео можно заметить, как снаряды ложатся точно в цель.

В результате расположенный у населенного пункта Константинополь путепровод был уничтожен. Это затруднило возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений украинской армии на этом направлении.

Ранее съемочная группа «Звезды» показала, как выглядит освобожденное Курахово изнутри. Несмотря на то, что противника в самом городе и его окрестностях нет, ВСУ дотягиваются артиллерией крупного калибра и применяет FPV-дроны.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.