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Три ФАБ-500 с УМПК взорвали железобетонный мост под Курахово

Путепровод использовался для снабжения подразделений ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.
2025-01-16 20:37:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских самолетов уничтожили железобетонный мост западнее Курахово, который использовался в качестве линии снабжения подразделений ВСУ в ДНР. Кадрами объективного контроля поделилось Министерство обороны России.

ВКС России ударили тремя авиабомбами ФАБ-500, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции(УМПК). На видео можно заметить, как снаряды ложатся точно в цель.

В результате расположенный у населенного пункта Константинополь путепровод был уничтожен. Это затруднило возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений украинской армии на этом направлении.

Ранее съемочная группа «Звезды» показала, как выглядит освобожденное Курахово изнутри. Несмотря на то, что противника в самом городе и его окрестностях нет, ВСУ дотягиваются артиллерией крупного калибра и применяет FPV-дроны.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #мост #уничтожение #фаб-500
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