За ночь над Россией сбили 27 украинских беспилотников

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что 15 дронов уничтожили в Белгородской области. Семь БПЛА перехватили в Воронежской области.

Три вражеских аппарата сбили в Тамбовской области, два - в Курской.

Напомним, прошлой ночью российские ПВО сбили три украинских беспилотника. Их перехватили в Белгородской и Тамбовской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.