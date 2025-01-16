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За ночь над Россией сбили 27 украинских беспилотников

Большую часть дронов перехватили в Белгородской области.
2025-01-16 07:37:30
© Фото: РИА Новости, Пресс-служба Минобороны РФ

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что 15 дронов уничтожили в Белгородской области. Семь БПЛА перехватили в Воронежской области.

Три вражеских аппарата сбили в Тамбовской области, два - в Курской.

Напомним, прошлой ночью российские ПВО сбили три украинских беспилотника. Их перехватили в Белгородской и Тамбовской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #бпла #дрон #МО РФ
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