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Белоусов предложил ввести в школах курс по подвигам Великой Отечественной

Андрей Белоусов отметил, что Минобороны России собирается провести как в стране, так и за рубежом более 20 мероприятий против фальсификации истории.
2025-01-15 15:06:11
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Андрей Белоусов предложил ввести в школах курс по изучению подвигов эпохи защитников Отечества эпохи Великой Отечественной войны. 

«Предлагается ввести в учебных заведениях курс о защитниках Отечества, участниках Великой Отечественной войны», - сказал Белоусов в ходе заседания оргкомитета «Победа».

Он заявил, что Парад Победы 9 мая пройдет в Москве и еще в восьми городах-героях. При этом, как отметил министр, на Парад Победы в Москве приглашены воинские формирования из 19 дружественных государств

При этом Андрей Белоусов заявил, что 9 мая по Красной площади пройдут в том числе и участники специальной военной операции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Великая Отечественная война #Школы #подвиги #Андрей Белоусов
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