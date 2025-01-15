Белоусов предложил ввести в школах курс по подвигам Великой Отечественной

Министр обороны России Андрей Белоусов предложил ввести в школах курс по изучению подвигов эпохи защитников Отечества эпохи Великой Отечественной войны.

«Предлагается ввести в учебных заведениях курс о защитниках Отечества, участниках Великой Отечественной войны», - сказал Белоусов в ходе заседания оргкомитета «Победа».

Он заявил, что Парад Победы 9 мая пройдет в Москве и еще в восьми городах-героях. При этом, как отметил министр, на Парад Победы в Москве приглашены воинские формирования из 19 дружественных государств.

При этом Андрей Белоусов заявил, что 9 мая по Красной площади пройдут в том числе и участники специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.