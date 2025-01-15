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Средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над территорией РФ

Летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Воронежской областями.
2025-01-15 21:40:12
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские военнослужащие за минувший вечер сбили пять украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С 18:40 до 18:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что четыре беспилотника уничтожили в небе над территорией Воронежской области и один - над Белгородской.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 13 января российские военнослужащие сбили восемь украинских дронов.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пво #Воронежская область #белгородская область #Беспилотники ВСУ
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