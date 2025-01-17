Украина пыталась ударить ракетами ATACMS по Белгородской области

Минобороны России сообщает, что вчера, 16 января, с подконтрольной Киеву территории была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области.

Противник применил шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. При этом отмечено, что все ракеты удалось сбить. Жертвы и разрушения в результате атаки отсутствуют.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что оно предпримет меры по нанесению ответного удара.

Кроме этого, МО РФ сообщило о том, что российские войска освободили населенный пункт Славянка на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.