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Украина пыталась ударить ракетами ATACMS по Белгородской области

Все ракеты сбиты в ходе противовоздушного боя, МО РФ предпримет меры по нанесению ответного удара.
2025-01-17 14:59:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что вчера, 16 января, с подконтрольной Киеву территории была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области. 

Противник применил шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. При этом отмечено, что все ракеты удалось сбить. Жертвы и разрушения в результате атаки отсутствуют. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что оно предпримет меры по нанесению ответного удара. 

Кроме этого, МО РФ сообщило о том, что российские войска освободили населенный пункт Славянка на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #белгородская область #ATACMS #ракетный удар #Ответный удар
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