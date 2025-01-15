МО РФ показало видео с уничтожением четырех тяжелых коптеров «Баба-яга»

Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением украинских беспилотников «Баба-яга». Это сделали военнослужащие из состава группировки войск «Север» на территории Харьковской области.

Неприятельские тяжелые коптеры ликвидировались при помощи российских боевых беспилотников. Чтобы выявить их, российские расчеты БПЛА дежурят в воздухе круглосуточно.

Всего на видео представлено уничтожение четырех украинских беспилотных летательных аппаратов типа «Баба-яга», отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее пленный украинец рассказал, что дроны ВСУ «Баба-яга» частенько атакуют своих. По его словам, если перед ее прилетом не предупредили, что надо спрятаться, то она летает и без разбору скидывает боеприпасы на всех, кто шевелится и кто ходит.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.