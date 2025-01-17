МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Солнцепек» уничтожил опорный пункт и укрытия ВСУ в зоне СВО

Экипажи ТОС-1А оказывают поддержку действиям мотострелковых, танковых и штурмовых подразделений.
2025-01-17 14:24:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры действий расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» в ночное время суток. Огнеметчики уничтожили взводный опорный пункт и укрытия ВСУ.

Огневые задачи поступают каждый день. Огнеметчики уничтожают долговременные опорные пункты, позиции с бронетехникой ВСУ, бьют по живой силе.

«Военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии группировки войск "Запад", используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", уничтожили взводный опорный пункт и укрытия ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», - говорится в описании к видео.

Пуски были проведены в ночное время на расстоянии около шести километров. Это позволило значительно продвинуться вперед штурмовым группам.

Огонь корректировался с помощью беспилотников, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения. Нанеся удар, экипаж перевел боевую машину в походное положение и покинул огневую позицию.

Из соображений безопасности и для создания эффекта неожиданности расчеты чаще работают по ночам, а не днем. Украинские боевики, избежавшие поражения, в панике бегут прочь, бросая позиции.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве также сжигается кислород вокруг.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Солнцепек #МО РФ #тос
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 