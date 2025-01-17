«Солнцепек» уничтожил опорный пункт и укрытия ВСУ в зоне СВО

Министерство обороны России показало кадры действий расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» в ночное время суток. Огнеметчики уничтожили взводный опорный пункт и укрытия ВСУ.

Огневые задачи поступают каждый день. Огнеметчики уничтожают долговременные опорные пункты, позиции с бронетехникой ВСУ, бьют по живой силе.

«Военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии группировки войск "Запад", используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", уничтожили взводный опорный пункт и укрытия ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», - говорится в описании к видео.

Пуски были проведены в ночное время на расстоянии около шести километров. Это позволило значительно продвинуться вперед штурмовым группам.

Огонь корректировался с помощью беспилотников, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения. Нанеся удар, экипаж перевел боевую машину в походное положение и покинул огневую позицию.

Из соображений безопасности и для создания эффекта неожиданности расчеты чаще работают по ночам, а не днем. Украинские боевики, избежавшие поражения, в панике бегут прочь, бросая позиции.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве также сжигается кислород вокруг.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.