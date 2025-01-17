Минобороны России раскрыло потери противника на Курском направлении в январе этого года. Враг потерял более 5,6 тысяч боевиков.

Кроме этого, враг лишился 40 танков, 213 боевых машин пехоты, а также других боевых бронированных машин. Российские войска уничтожили 91 единицу артиллерии, включая минометы, и более 210 автомобилей ВСУ.

За прошедшие же сутки украинская сторона потеряла более 230 боевиков. Российским военнослужащим удалось уничтожить танк, три бронетранспортера, включая два Stryker американского производства и две другие боевые бронированные машины. Помимо этого, ВС РФ уничтожили семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и миномет.

Российские войска наступают на всех направлениях в курском приграничье. Противник пытался контратаковать в районе хутора Бердин, чтобы остановить это наступление, но безуспешно. На данный момент освобождено более 63 процентов территории, изначально занятой украинскими боевиками в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.