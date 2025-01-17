Минобороны России сообщает об освобождении четырех населенных пунктов в Курской области.

По данным российского оборонного ведомства, за две недели января текущего года нашим войскам удалось вернуть Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Населенные пункты взяли под свой контроль подразделения группировки войск «Север».

«Отличились воинские части и подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 1427-го мотострелкового полка», - говорится в сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

В ведомстве отметили, что украинская сторона несет значительные потери и отступает, несмотря на переброску дополнительных резервов. Российские войска вернули под свой контроль 63,2% (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории Курской области (1 268 квадратных километров).

С начала января ВСУ потеряли свыше 5,6 тысячи человек. Помимо живой силы, противник за этот период времени лишился более 570 единиц военной техники, среди которых 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей.

Также Минобороны отчиталось о потерях ВСУ с начала боев в граничащем с Украиной регионе. По данным ведомства, за этот период времени противник только в личном составе потерял на Курском направлении более 52 450 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.