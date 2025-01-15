Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Украинка на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий.

При этом в зоне ответственности группировки за сутки российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и формированию «Иностранного легиона» Украины. Это произошло в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Славянка, Нововасильевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка на территории ДНР.

Всего же за сутки неприятель потерял более 560 боевиков в зоне ответственности «Центра». Помимо этого, подразделения группировки уничтожили танк Leopard германского производства, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что расчет «Гвоздики» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра. Поразив намеченную цель, артиллеристы немедленно ушли с огневого рубежа, чтобы не попасть под ответные удары.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.