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Российские войска освободили Украинку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-01-15 12:19:15
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Украинка на территории Донецкой Народной Республики. 

Отмечено, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий. 

При этом в зоне ответственности группировки за сутки российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и формированию «Иностранного легиона» Украины. Это произошло в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Славянка, Нововасильевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка на территории ДНР. 

Всего же за сутки неприятель потерял более 560 боевиков в зоне ответственности «Центра». Помимо этого, подразделения группировки уничтожили танк Leopard германского производства, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. 

Ранее сообщалось, что расчет «Гвоздики» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра. Поразив намеченную цель, артиллеристы немедленно ушли с огневого рубежа, чтобы не попасть под ответные удары. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #украинка #группировка «Центр»
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