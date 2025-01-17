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Освобождено 63,2% изначально занятой ВСУ территории Курской области

Вначале неприятель занял 1 268 квадратных километра территории Курской области, сейчас освобожден 801 квадратный километр.
2025-01-17 12:21:26
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении 63,2% изначально занятой ВСУ территории Курской области.

На данный момент освобожден 801 квадратный километр, изначально врагу удалось занять 1 268 квадратных километров Курской области. Отмечено, что за две недели января подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль четыре населенных пункта - Русское Поречное, Кругленькое, Алексендрия и Леонидово. 

В российском оборонном ведомстве заявили, что противник несет значительные потери, отступая, несмотря на переброску дополнительных резервов. При этом наступление наших войск в Курской области идет на всех направлениях. Попытки украинских боевиков контрнаступать не приводят к успеху.

Что же до потерь ВСУ, то только за прошедшие дни января неприятель потерял более 5,6 тысяч боевиков и свыше 570 единиц военной техники, включая 570 танков и 213 БМП и других боевых бронированных машин.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #Курская область #наступление #приграничье
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