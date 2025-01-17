Освобождено 63,2% изначально занятой ВСУ территории Курской области

Минобороны России сообщило об освобождении 63,2% изначально занятой ВСУ территории Курской области.

На данный момент освобожден 801 квадратный километр, изначально врагу удалось занять 1 268 квадратных километров Курской области. Отмечено, что за две недели января подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль четыре населенных пункта - Русское Поречное, Кругленькое, Алексендрия и Леонидово.

В российском оборонном ведомстве заявили, что противник несет значительные потери, отступая, несмотря на переброску дополнительных резервов. При этом наступление наших войск в Курской области идет на всех направлениях. Попытки украинских боевиков контрнаступать не приводят к успеху.

Что же до потерь ВСУ, то только за прошедшие дни января неприятель потерял более 5,6 тысяч боевиков и свыше 570 единиц военной техники, включая 570 танков и 213 БМП и других боевых бронированных машин.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.