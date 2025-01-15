Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили Bradley и опорники ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили БМП Bradley, опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«При проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения вскрыли замаскированные опорники, скопление живой силы противника и движение боевой машины пехоты Bradley ВСУ на позиции для ротации личного состава», - говорится в сообщении.

Координаты передали артиллеристам. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Расчет одной из гаубиц попал в башню Bradley. После попадания машина загорелась, а затем детонировал боекомплект. Вместе с БМП был уничтожен находившийся внутри экипаж.

Артиллеристы работают как в дневное, так и в ночное время суток, независимо от погодных условий. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

Расчеты Д-30 прикрывают мотострелковые и штурмовые подразделения, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 километров.

В Минобороны отмечают, что снаряды, экипировка и провизия поступают вовремя и в необходимых объемах. Груз доставляют подразделения материально-технического обеспечения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.