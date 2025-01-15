МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили Bradley и опорники ВСУ

Расчет одной из гаубиц Д-30 попал в башню БМП Bradley. В результате удара внутри вражеской машины вспыхнул пожар, который привел к детонации боекомплекта и гибели экипажа.
2025-01-15 11:27:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили БМП Bradley, опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«При проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения вскрыли замаскированные опорники, скопление живой силы противника и движение боевой машины пехоты Bradley ВСУ на позиции для ротации личного состава», - говорится в сообщении.

Координаты передали артиллеристам. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Расчет одной из гаубиц попал в башню Bradley. После попадания машина загорелась, а затем детонировал боекомплект. Вместе с БМП был уничтожен находившийся внутри экипаж.

Артиллеристы работают как в дневное, так и в ночное время суток, независимо от погодных условий. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

Расчеты Д-30 прикрывают мотострелковые и штурмовые подразделения, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 километров.

В Минобороны отмечают, что снаряды, экипировка и провизия поступают вовремя и в необходимых объемах. Груз доставляют подразделения материально-технического обеспечения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Запад #д-30 #МО РФ #Bradley
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 