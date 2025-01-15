МО РФ: 25 военнослужащих возвращены с территории противника

Минобороны России сообщает о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 25 российских военнослужащих.

Бойцов ВС РФ вернули из украинского плена в результате переговоров. Взамен передано столько же военнопленных Украине, уточнили в оборонном ведомстве. Обмен пленными с украинской стороной прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейчас наши военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также дали возможность связаться с родственниками.

Освобожденных российских военнослужащих доставят в Россию, они пройдут лечение в военных медучреждениях. Военнослужащие могут связаться с родными и близкими, помимо медиков, с ними работают психологи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.