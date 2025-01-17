Крымские десантники освободили населенные пункты Леонидово и Александрия в Суджанском районе Курской области. Командир десантно-штурмового батальона с позывным Мастер рассказал, что, отступая, противник не стал забирать с собой военную технику, поставленную Киеву странами Запада.

«Брошена куча боеприпасов, артиллерийских крупнокалиберных боеприпасов. Минометы брошены, техника различная, Bradley и Marder, М113, бронетранспортеры, ну и другая сопутствующая техника. Ну, около семи единиц Bradley и Marder, плюс пикапы, были у них пять-шесть единиц пикапов», - поделился он.

Как утверждает Мастер, в одном из населенных пунктов украинские боевики разрушили все дома, ни одного здания не осталось неповрежденным.

Также командир батальона заявил, что в результате контрбатарейной борьбы противник лишился двух гаубиц М777 и САУ CAESAR.

Ранее Минобороны в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области сообщило об освобождении четырех населенных пунктов. За две недели января текущего года нашим войскам удалось вернуть Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Населенные пункты взяли под свой контроль подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.