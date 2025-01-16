Расчеты Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области. Артиллеристы применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщает Министерство обороны России.

Группа пехоты украинских националистов пыталась закрепиться в лесном массиве, но была обнаружена подразделениями беспилотной авиации. Артиллеристы-десантники накрыли указанный квадрат.

На записи ведомства показано, как ведется огонь. Кабина машины и блок направляющих прикрыты решетчатыми конструкциями для защиты от дронов. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.

Из-за своей высокой эффективности и огневой мощи «Грады» постоянно находятся под угрозой атаки вражеских дронов. Поэтому, выполнив задание, боевые машины покидают позицию и уходят на перезарядку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.