МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Грады» тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в Курской области

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение целей.
2025-01-16 12:37:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области. Артиллеристы применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщает Министерство обороны России.

Группа пехоты украинских националистов пыталась закрепиться в лесном массиве, но была обнаружена подразделениями беспилотной авиации. Артиллеристы-десантники накрыли указанный квадрат.

На записи ведомства показано, как ведется огонь. Кабина машины и блок направляющих прикрыты решетчатыми конструкциями для защиты от дронов. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.

Из-за своей высокой эффективности и огневой мощи «Грады» постоянно находятся под угрозой атаки вражеских дронов. Поэтому, выполнив задание, боевые машины покидают позицию и уходят на перезарядку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #РСЗО #Град #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 