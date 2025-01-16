ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Минобороны России сообщило об ударах по инфраструктуре военных аэродромов противника, нанесенных за сутки.

Помимо этого, удалось поразить цеха производства, а также места сборки и хранения неприятельских беспилотников. Также за сутки были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники врага в 152 районах.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с уничтожением украинского танка Leopard германского производства. Он стал добычей российского расчета FPV-дрона. При этом отмечено, что сам дрон работал на оптоволокне - это и объясняет хорошую картинку без следов помех вплоть до момента удара.

Кроме этого, отмечено, что российские военнослужащие уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра. Это удалось сделать в том числе потому, что противник допустил грубую ошибку, запустив дрон рядом с домом, в котором находился сам пункт управления беспилотниками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.