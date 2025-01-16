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ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Также наши войска ударили по цехам производства, а также местам сборки и хранения БПЛА противника.
2025-01-16 12:05:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об ударах по инфраструктуре военных аэродромов противника, нанесенных за сутки. 

Помимо этого, удалось поразить цеха производства, а также места сборки и хранения неприятельских беспилотников. Также за сутки были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники врага в 152 районах.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с уничтожением украинского танка Leopard германского производства. Он стал добычей российского расчета FPV-дрона. При этом отмечено, что сам дрон работал на оптоволокне - это и объясняет хорошую картинку без следов помех вплоть до момента удара. 

Кроме этого, отмечено, что российские военнослужащие уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра. Это удалось сделать в том числе потому, что противник допустил грубую ошибку, запустив дрон рядом с домом, в котором находился сам пункт управления беспилотниками. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #тыл #удары #Огневое поражение #Военные аэродромы
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