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Пленный солдат ВСУ рассказал о желании увидеть Зеленского в окопе

Командование ВСУ боится, что украинские пленные в один день придут к ним домой и за все спросят, заявил украинец Руслан Мирный.
2025-01-16 12:11:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Руслан Мирный рассказал о желании увидеть депутатов Верховной рады и лидера киевского режима Владимира Зеленского в окопах. Видеозапись беседы с пленным предоставило Министерство обороны Российской Федерации.

«Наше командование боится, что пленные могут в один прекрасный день прийти к ним домой и за все спросить. Очень большое желание, чтобы Верховная рада вместе с Зеленским хотя бы дня на три поменяла нас в окопах», - признался он.

Мирный попал в ряды ВСУ в рамках проходящей на Украине мобилизации. Руслана схватили представители ТЦК во время похода в магазин. После в течение месяца он проходил подготовку в Днепропетровске.

Пленный раскритиковал действия командования и отношение к подчиненным. По словам Мирного, украинские офицеры стремятся сохранить только технику, а жизни простых солдат не берегут.

Также Руслан констатировал, что в ВСУ любят употреблять наркотики. Как утверждает пленный, в Часовом Яре с ним служил логист, который «доширялся до такой степени», что после вывода оттуда украинских войск попал в психиатрическую лечебницу.

Накануне другой пленный рассказал, что ВСУ с помощью дронов «Баба-яга» разбрасывают мины повсюду, в том числе на своих же военных.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный
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