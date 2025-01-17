Опубликованы кадры освобождения Леонидово и Александрии

Минобороны России показало кадры штурма опорного пункта ВСУ в ходе освобождения населенных пунктов Александрия и Леонидово в Суджанском районе Курской области.

Этот штурм проведен подразделениями гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии. Десантников поддерживали артиллерия и удары беспилотников.

Система обороны неприятеля была вскрыта до штурма, при помощи воздушной разведки. Десантники знали, где находятся основные опорные пункты и огневые средства противника как в самих Леонидово и Александрии, так и на подступах к ним.

Российское оборонное ведомство уточнило, что в нанесении ударов по системе неприятельской обороны участвовали дроны, управляемые по оптоволокну. В ходе нанесения ударов удалось уничтожить артиллерию противника, а также танки и его другую бронетехнику.

Враг был деморализован после того, как российским войскам удалось поразить его пункты управления. Завершив подавление огневых средств ВСУ, десантники пошли на штурм с нескольких сторон. Их поддерживала бронетехника.

«Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенными пунктами. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», - говорится в сообщении.

В ходе штурма бойцы сопровождались с воздуха - операторы беспилотных летательных аппаратов предупреждали их об огневых точках боевиков, а также о производившемся ими минировании путей выдвижения.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета армейской авиации ВКС России Ка-52М уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в Курской области. Летчики применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.