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Опубликованы кадры освобождения Леонидово и Александрии

Освобожденные населенные пункты находятся в Суджанском районе Курской области, их взяли под контроль крымские десантники.
2025-01-17 15:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры штурма опорного пункта ВСУ в ходе освобождения населенных пунктов Александрия и Леонидово в Суджанском районе Курской области. 

Этот штурм проведен подразделениями гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии. Десантников поддерживали артиллерия и удары беспилотников. 

Система обороны неприятеля была вскрыта до штурма, при помощи воздушной разведки. Десантники знали, где находятся основные опорные пункты и огневые средства противника как в самих Леонидово и Александрии, так и на подступах к ним.

Российское оборонное ведомство уточнило, что в нанесении ударов по системе неприятельской обороны участвовали дроны, управляемые по оптоволокну. В ходе нанесения ударов удалось уничтожить артиллерию противника, а также танки и его другую бронетехнику.

Враг был деморализован после того, как российским войскам удалось поразить его пункты управления. Завершив подавление огневых средств ВСУ, десантники пошли на штурм с нескольких сторон. Их поддерживала бронетехника.

«Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенными пунктами. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», - говорится в сообщении. 

В ходе штурма бойцы сопровождались с воздуха - операторы беспилотных летательных аппаратов предупреждали их об огневых точках боевиков, а также о производившемся ими минировании путей выдвижения. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета армейской авиации ВКС России Ка-52М уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в Курской области. Летчики применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВДВ #армия #Курская область #Александрия #Леонидово
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