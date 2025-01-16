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ВСУ потеряли более 210 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также удалось уничтожить две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии и восемь минометов.
2025-01-16 13:22:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России озвучило суточные потери неприятеля на Курском направлении - противник потерял более 210 боевиков. 

Также российским войскам удалось уничтожить две боевые машины пехоты и боевую бронированную машину. Помимо этого, враг лишился шести автомобилей. 

Из артиллерии украинская сторона на Курском направлении потеряла одно полевое орудие - гаубицу М777 американского производства. Также противник лишился восьми минометов. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ разгромил бронетехнику ВСУ в Курской области. Летчики нанесли удар авиационными ракетами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #Потери противника #Курское направление
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