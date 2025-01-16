ВСУ потеряли более 210 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России озвучило суточные потери неприятеля на Курском направлении - противник потерял более 210 боевиков.

Также российским войскам удалось уничтожить две боевые машины пехоты и боевую бронированную машину. Помимо этого, враг лишился шести автомобилей.

Из артиллерии украинская сторона на Курском направлении потеряла одно полевое орудие - гаубицу М777 американского производства. Также противник лишился восьми минометов.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ разгромил бронетехнику ВСУ в Курской области. Летчики нанесли удар авиационными ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.