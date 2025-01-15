Противник потерял более 220 военнослужащих за сутки боев на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Российским военнослужащим удалось уничтожить девять единиц бронетехники - два танка, столько же бронетранспортеров и пять других боевых бронированных машин.

Помимо этого, неприятель лишился шести автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и четырех минометов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Украинка на территории Донецкой Народной Республики. Российское оборонное ведомство показало и кадры боев за село, которое взяли под контроль подразделения 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.