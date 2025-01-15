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ВСУ потеряли более 220 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Кроме этого, враг лишился двух танков, двух бронетранспортеров, пяти боевых бронированных машин, шести автомобилей и такого же количества артиллерии.
2025-01-15 13:55:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Противник потерял более 220 военнослужащих за сутки боев на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Российским военнослужащим удалось уничтожить девять единиц бронетехники - два танка, столько же бронетранспортеров и пять других боевых бронированных машин.

Помимо этого, неприятель лишился шести автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и четырех минометов. 

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Украинка на территории Донецкой Народной Республики. Российское оборонное ведомство показало и кадры боев за село, которое взяли под контроль подразделения 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр». 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #потери ВСУ #Украинские боевики #Курское направление
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