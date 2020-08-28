Дальность поражения - более километра: новый тепловизионный прицел «Легат 335» представили на форуме «Армия-2020»

Новый тепловизионный прицел «Легат 335» презентовали на форуме «Армия-2020». При своих компактных размерах он способен поразить мишень на расстоянии 1,2 километра.

Собирается «Легат 335» в России на отечественных комплектующих, рассказал специалист по тепловизионным приборам Максим Бернацкий.

«Это очень компактный тепловизионный прицел, на матрице 12 микрон... Интересен данный прибор тем, что при столь компактных размерах он уверенно обнаруживает человека на дистанции до 1500 метров и позволяет уверенно поразить ростовую мишень на расстоянии до 1200 метров», - отметил он.

Морозостойкость устройства – до минус 25 градусов. Прицел поддерживает установку на шесть различных типов оружия и шесть типов боеприпасов, добавил специалист.

Форум «Армия-2020» предлагает гостям увидеть различные новинки в сфере современного военного оснащения, в том числе инновационные. Так, на мероприятии презентовали гигантский беспилотник с увеличенными по сравнению с предыдущими версиями дальностью и временем полета.