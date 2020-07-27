Спецназовцы ЗВО отработали эвакуацию документов особой важности: видео

Бойцы группы специального назначения гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали эвакуацию раненного с документами особой важности на учениях в Тамбовской области.

В ходе маневров спецназовцы ЗВО отработали действия по отражению нападения «противника» на автомобиль перевозки специальных распоряжений. Бойцы сумели отразить огневой налет, оказали медицинскую помощь раненным товарищам в полевых условиях и осуществили эвакуацию наиболее пострадавших.

Отработка нестандартных решений и межвидового взаимодействия подразделений станет одним из основных факторов проверки подразделений в ходе подготовки войск общевойсковой армии ЗВО для участия в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».

Всего к учениям привлечено свыше 500 военнослужащих и более 40 единиц специальной военной и авиационной техники, в том числе новейшие бронеавтомобили разведки Тайфун-К и вертолеты Ми-8 АМТШ.