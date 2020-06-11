В Екатеринбурге наградили лейтенанта танковой дивизии, спасшего ребенка из горящей машины

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственную награду, медаль «За спасение погибавших», лейтенанту уральской танковой дивизии Осману Мамутову, который достал ребенка из горящей машины в Челябинской области.

Проезжавший в выходной день, 27 октября 2019 года, по трассе в Челябинской области Осман Мамутов заметил загоревшуюся в результате ДТП машину в кювете. Внутри он увидел опутанного ремнем безопасности мальчика, которого ему удалось достать из горящего автомобиля.

«После того, как я достал мальчика, то сразу схватил свой огнетушитель, пытался потушить горящий автомобиль. Но машина была на газомоторном топливе, поэтому пламя охватило в считаные секунды. Я сделал все, что мог», - уточнил Осман Мамутов.

Спасти остальных членов семьи не удалось: погибли родители и брат спасенного мальчика.

«С ребенком общался после этой трагедии, навещал, с ним все хорошо. Ему 11 лет, занимается плаванием, ходит в бассейн. С ним работают психологи, усыновила тетя, он не брошен, чему я очень рад. Стресс, конечно, мальчик пережил очень большой, но я надеюсь, что он справится», - рассказал лейтенант, для которого медаль «За спасение погибавших» стала первой в его военной карьере.

Лейтенант Осман Мамутов закончил Омский автобронетанковый инженерный институт, после чего был распределен в уральскую девяностую танковую дивизию, где служит командиром взвода.