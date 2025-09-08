МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы выявили и уничтожили объекты ВСУ на Красноармейском направлении

Разведка ведется с помощью беспилотников ZALA, которые оперативно выявляют военные объекты ВСУ для последующего поражения барражирующими боеприпасами «Ланцет».
2025-09-08 15:46:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты разведывательных беспилотных комплексов ZALA и барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Центр» продолжают системную работу по выявлению и уничтожению позиций ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Разведку целей ведут дроны ZALA, которые фиксируют бронетехнику, артиллерийские установки, средства ПВО и укрытия операторов вражеских беспилотников. С полученными координатами работают расчеты «Ланцета». На кадрах видно, как операторы подготавливают технику к запуску. Беспилотники устанавливают на катапульту, проводят настройку на ноутбуках.

После старта дроны берут курс на выявленные объекты. Камеры фиксируют подход «Ланцета» к цели и точное поражение - взрыв и облако дыма поднимаются на окраине населенного пункта.

По данным Минобороны, полуавтоматическая система наведения дает возможность комплексу самостоятельно корректировать траекторию, учитывая погодные условия и движение цели, и позволяет оператору практически не вмешиваться в управление полетом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #дроны #МО РФ #ланцет #ZALA
