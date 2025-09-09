Артиллеристы группировки войск «Центр» с 15-километровой дистанции ударили по укрепленному району украинских боевиков на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции. Для ударов задействовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г».

Позиции противника вскрыла воздушная разведка. Благодаря беспилотникам, удалось выявить точные координаты позиции противника, которые оперативно передали на командный пункт. Получив данные об укреплениях и огневых точках ВСУ, артиллеристы прибыли на боевую позицию и произвели несколько серий залпов.

Подготовить РСЗО к стрельбе удалось за считанные секунды при помощи модернизированной автоматической системы наведения, при этом значительно сократив время нахождения расчета на позиции. Удары по боевикам наносились с 15-километровой дистанции.

Работе артиллеристов помогали операторы БПЛА соединения. В режиме реального времени они корректировали направление выстрелов и были готовы прикрыть от атак вражеских дронов.

Прежде командир Бош боевой машины РСЗО «Торнадо-Г» 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сообщил об уничтожении украинской пехоты в опорном пункте.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.