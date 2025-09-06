МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Армия России поразила склады боеприпасов и материальных средств ВСУ

Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 160 украинских беспилотников.
Екатерина Пономарева 2025-09-06 12:11:39
© Фото: ТРК «Звезда»

Армия России нанесла удары по складам с боеприпасами и материальными средствами ВСУ. Во время атаки были использованы авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Об этом сообщило Министерство обороны России в новой сводке о ходе проведения спецоперации.

Кроме того, ВС РФ поразили в 142-х районах пункты временной дислокации украинских боевиков, а также иностранных наемников. Средства ПВО сбили 160 дронов и пять управляемых авиационных бомб.

«Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ», - написано в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что рядом с селом Гавриловка воздушная разведка России обнаружила объекты ВСУ. Затем артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области.

#Минобороны #армия #ВС РФ
