Подводный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку из трехмесячного похода

На берегу вернувшихся моряков по сложившейся традиции встретили запеченным поросенком.
2025-09-08 05:00:03
© Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота © Видео: Пресс-служба Тихоокеанского флота

После успешного выполнения боевых задач в родную гавань на Камчатке вернулся атомный ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Император Александр III».

Порядка трех месяцев экипаж подводного крейсера стратегического назначения провел в открытом море, находясь на задании. По прибытии в пункт базирования субмарину встретили командующий Подводными силами ТОФ Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев, а также личный состав дивизии подводных лодок стратегического назначения, члены семей, представители местной администрации и духовенство.

Командиру «Император Александр III» вручили запеченного поросенка, согласно установившейся традиции моряков, а экипажу - ведомственные награды и погоны с присвоением очередных воинских званий. Контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил моряков с успешным выполнением поставленных задач, напомнив об их вкладе в безопасность нашего государства.

Вскоре экипаж отправится на очередное боевое дежурство. Но перед этим экипаж крейсера «Император Александр III» отдохнет и пополнит запасы.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Камчатский край #Тихоокеанский флот #тоф #АПЛ «Император Александр III» #Атомный ракетный подводный крейсер
