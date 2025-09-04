МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поддержал идею открыть центр «Воин» в каждом регионе

Владимир Путин признал, что работа этого центра патриотического воспитания молодежи дает хороший результат.
Тимур Шерзад 2025-09-04 10:38:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поддержал идею открыть центр патриотического воспитания «Воин» в каждом регионе нашей страны. 

«Постараемся сделать. Тем более что такой результат хороший», - согласился Путин с предложением воспитанников центра в ходе посещения филиала Национального центра «Россия» в Приморском крае. 

Путин стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты имени дважды Героя России Гудкова, а вместе с ним его увидели и воспитанники центра «Воин». 

Центр объединяет около 400 инструкторов, многие из которых - участники спецоперации. Они проводят с молодежью занятия по огневой, инженерной и тактической подготовке, учат ребят организовывать связь и применять беспилотники. Не забывают и про первую помощь, юноши и девушки знакомятся с тактической медициной.

#армия #Владимир Путин #патриотическое воспитание #воин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 