Путин поддержал идею открыть центр «Воин» в каждом регионе

Президент России Владимир Путин поддержал идею открыть центр патриотического воспитания «Воин» в каждом регионе нашей страны.

«Постараемся сделать. Тем более что такой результат хороший», - согласился Путин с предложением воспитанников центра в ходе посещения филиала Национального центра «Россия» в Приморском крае.

Путин стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты имени дважды Героя России Гудкова, а вместе с ним его увидели и воспитанники центра «Воин».

Центр объединяет около 400 инструкторов, многие из которых - участники спецоперации. Они проводят с молодежью занятия по огневой, инженерной и тактической подготовке, учат ребят организовывать связь и применять беспилотники. Не забывают и про первую помощь, юноши и девушки знакомятся с тактической медициной.