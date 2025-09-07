МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов проверил Военную академию связи имени Буденного

В вузе создана система обобщения боевого опыта спецоперации для слушателей и курсантов.
2025-09-07 15:26:00
Министр обороны России Андрей Белоусов проверил готовность Военной академии связи имени Буденного к новому учебному году. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Глава Минобороны осмотрел учебно-материальную базу вуза и ознакомился с модернизацией системы военного образования. В академии создана система обобщения боевого опыта спецоперации для слушателей и курсантов. Она обеспечивает доступ к результатам выполнения задач в зоне СВО и разработке новых подходов к организации связи.

Главе военного ведомства представили средства спутниковой связи, которые применяют в зоне спецоперации, и доложили о круглосуточной связи у подразделений благодаря существующей спутниковой группировке ВС РФ.

На кафедре «Применение подразделений и эксплуатация систем спутниковой связи» министру показали новейшую специализированную аудиторию. Она предназначена для подготовки специалистов по управлению сетями спутниковой связи. Кроме того, Белоусов осмотрел казарменно-жилищный фонд и спортивную базу.

Глава Минобороны принял участие в церемонии приведения к присяге курсантов. Белоусов подчеркнул важность высокого уровня подготовки кадров. Он отметил, что академия предоставляет все условия, чтобы раскрыть потенциал курсантов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #образование #Военная академия связи #учебный год #Андрей Белоусов #СВО
