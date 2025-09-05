МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Цивилева посетила филиал фонда «Защитники Отечества» в Сахалинской области

Также Анна Цивилева встретилась с семьями участников специальной военной операции.
2025-09-05 11:30:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева посетила филиал фонда «Защитники Отечества» в Сахалинской области и лично проверила, как помогают ветеранам СВО, вернувшимся домой.

Она побеседовала с сотрудниками и посетителями, осмотрела кабинеты реабилитации, поговорила с теми, кто проходит курс восстановления. Также состоялась встреча Анны Цивилевой с семьями участников спецоперации и погибших героев.

«Вижу, что очень много действующих военнослужащих, которые в фонде теперь с нами работают. Давайте с вами проведем встречу, мне хочется больше услышать ваши обращения, что нам нужно доработать, где вам помочь. Давайте используем это время с пользой, тем более здесь представители власти», - сказала Цивилева.

Замминистра подчеркнула, что зачастую работники филиала добровольно берут на себя дополнительные обязанности, и высоко оценила работу филиала в Сахалинской области. Он один из лидеров по объему помощи - за период работы туда поступило свыше 33 тысяч обращений, из которых решено 99%.

Ранее Цивилева посетила филиал фонда «Защитники Отечества» во Владивостоке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #сахалинская область #защитники отечества #Анна Цивилева
