Белоусов встретился с начальником Генштаба Ливийской национальной армии

Стороны обсудили вопросы развития российско-ливийских отношений и ситуацию в Северной Африке
2025-09-05 17:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с начальником Генерального штаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Белоусов поздравил собеседника с назначением на должность и присвоением воинского звания генерал-полковника, отметив его вклад в укрепление обороноспособности Ливии. Белоусов также направил поздравления брату Халеда Хафтара Саддаму, тоже ставшему генерал-полковником и назначенному заместителем командующего Ливийской национальной армией. Еще Андрей Белоусов пожелал здоровья и успехов маршалу Халифе Хафтару.

Глава Минобороны России отметил, что переговоры стали продолжением встречи президента России Владимира Путина с маршалом Хафтаром, которая состоялась 9 мая 2025 года на мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Со своей стороны Халед Хафтар поблагодарил Белоусова за прием и отметил вклад России в обеспечение глобальной стабильности.

Во время беседы стороны обсудили вопросы развития российско-ливийских отношений и ситуацию в Северной Африке.

Ранее сообщалось, что Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Там он заслушал доклад о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях от командующего группировкой Валерия Солодчука.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #МО РФ #Белоусов
