БПЛА группировки «Днепр» уничтожили орудие М777 и личный состав ВСУ

Российские дроны «Ланцет» поразили американскую артсистему ВСУ на правом берегу Днепра.
2025-09-04 18:58:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении американской буксируемой гаубицы М777 вместе с расчетом ВСУ в Херсонской области. Удар был нанесен операторами дронов «Ланцет» 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр».

По данным ведомства, разведывательные беспилотники обнаружили артиллерийскую систему и до пяти украинских военнослужащих на правом берегу Днепра. Координаты цели оперативно передали на командный пункт.

После получения приказа расчет ударных БПЛА выдвинулся на позицию и нанес точный удар по цели. В результате гаубица и находившийся рядом личный состав ВСУ были уничтожены.

В Минобороны подчеркнули, что подразделения группировки «Днепр» продолжают систематически наносить удары по опорным пунктам, технике и живой силе противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #дроны #Днепр #МО РФ #ланцет #СВО
