В Донецкой Народной Республике важные задачи по изменению линии фронта выполняют бойцы 2-го разведывательно-штурмового отряда «Ирбис» 8-й бригады добровольческого корпуса. После освобождения города Часов Яр российские военнослужащие шаг за шагом приближаются к Славянску.

На этом сложном пути отряд «Ирбис» добровольческого корпуса помогает ликвидировать позиции противника. Так, при помощи дронов-камикадзе военным удалось уничтожить сразу несколько пунктов временной дислокации боевиков ВСУ. Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов вместе с бойцами «Ирбиса» отправился на ротацию и показал, как сложно дается такой путь под постоянной угрозой атаки вражеских дронов.

Также в задачи отряда «Ирбис» входит огневой контроль над путями снабжения украинских военных, беспокоящий огонь по их позициям, выявление и уничтожение опорных пунктов и техники.

Бойцы добровольческого корпуса работают совместно с другими подразделениями группировки войск «Юг», сейчас их задачей является держать противника в тонусе и не позволить ему оттянуть силы с этого направления на другие участки фронта.

