МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опорники и пути снабжения: в отряде «Ирбис» рассказали о приближении к Славянску

Бойцы «Ирбиса» контролируют пути снабжения ВСУ, ведут беспокоящий огонь по противнику и уничтожают его опорные пункты.
Владислав Кустов Марина Крижановская 2025-09-09 00:41:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Донецкой Народной Республике важные задачи по изменению линии фронта выполняют бойцы 2-го разведывательно-штурмового отряда «Ирбис» 8-й бригады добровольческого корпуса. После освобождения города Часов Яр российские военнослужащие шаг за шагом приближаются к Славянску.

На этом сложном пути отряд «Ирбис» добровольческого корпуса помогает ликвидировать позиции противника. Так, при помощи дронов-камикадзе военным удалось уничтожить сразу несколько пунктов временной дислокации боевиков ВСУ. Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов вместе с бойцами «Ирбиса» отправился на ротацию и показал, как сложно дается такой путь под постоянной угрозой атаки вражеских дронов. 

Также в задачи отряда «Ирбис» входит огневой контроль над путями снабжения украинских военных, беспокоящий огонь по их позициям, выявление и уничтожение опорных пунктов и техники.

Бойцы добровольческого корпуса работают совместно с другими подразделениями группировки войск «Юг», сейчас их задачей является держать противника в тонусе и не позволить ему оттянуть силы с этого направления на другие участки фронта.

Поддержать наших бойцов может каждый. Для этого «Народный фронт» проводит сбор в рамках проекта «Все для победы». Чтобы сделать перевод, нужно направить камеру своего смартфона на QR-код, который вы видите на фотографии. Собранные деньги потратят на закупку необходимой техники.

#армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #Славянск #отряд «Ирбис»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 