МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны показало удары FPV-дронов по позициям ВСУ под Красноармейском

Подлетая на расстояние видимости к цели, оператор оценивает обстановку и выбирает линию для захода на цель, после чего атакует ее, обходя препятствия и залетая точно в узкие проемы окон и дверей.
2025-09-09 15:14:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы операторов ударных беспилотников группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.

Расчеты FPV-дронов алейского мотострелкового соединения нанесли точечные удары по местам дислокации личного состава противника, технике снабжения и тяжелым гексакоптерам ВСУ.

Военнослужащие подготавливают позиции, маскируют антенны, заряжают беспилотники боеприпасами и выводят их на цель. Дроны используют для поражения бронетехники, зданий, где укрывается противник, а также средств для подвоза имущества. Особое внимание уделяется уничтожению тяжелых гексакоптеров противника.

В ведомстве отметили, что работа операторов дронов систематически снижает боеспособность украинских подразделений и создает условия для продвижения российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 