Минобороны России опубликовало кадры боевой работы операторов ударных беспилотников группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.

Расчеты FPV-дронов алейского мотострелкового соединения нанесли точечные удары по местам дислокации личного состава противника, технике снабжения и тяжелым гексакоптерам ВСУ.

Военнослужащие подготавливают позиции, маскируют антенны, заряжают беспилотники боеприпасами и выводят их на цель. Дроны используют для поражения бронетехники, зданий, где укрывается противник, а также средств для подвоза имущества. Особое внимание уделяется уничтожению тяжелых гексакоптеров противника.

В ведомстве отметили, что работа операторов дронов систематически снижает боеспособность украинских подразделений и создает условия для продвижения российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.