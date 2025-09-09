МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские артиллеристы разнесли позиции украинских боевиков под Покровском

Расчет «Гиацинта» не дает ВСУ и головы поднять во время боев за Покровскую агломерацию.
Лана Иден Дима Иванов 2025-09-09 02:02:24
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК "ЗВЕЗДА"

Артиллеристы группировки "Центр" рассказали телеканалу «Звезда» о боях за Покровскую агломерацию. Сейчас бойцы работают по целям в районе Покровска артиллерией, под ударами расчеты операторов дронов ВСУ.

«В основном пункты БПЛА располагаются в лесополках. Соответственно, по лесополкам мы работаем плотно. То есть мы просто прочесываем лесополку. Берём интервал, вот она идет, метров 100. Мы эти 100 метров делим на три части и по каждой части отрабатываем снаряды», - рассказал командир батареи Александр Ерофеев корреспонденту Лане Иден.

Между выстрелами – максимум две минуты: за это время заряжают орудие и вносят корректировки координат цели. За счет точности наведения расход снарядов на одну цель – минимальный, отметила корреспондент.

«Работает как снайперская винтовка и поражение цели за раз-два и все. Разлёт осколков 150-200 метров. И есть замедленные взрыватели, и они проникают в землю, ну вот в блиндажи, и уже взрываются внизу», - объяснил наводчик Степан Петров.

Корреспондент «Звезды» Лана Иден рассказала, что во время съемки сюжета подал сигнал детектор дронов - над группой пролетел российский ударный беспилотник "Молния".

Дроны, в основном, вражеские, в этом районе – явление обыденное, рассказала Иден. Они идут на Покровск.

«"Гиацинт" одна из приоритетных целей ВСУ, поэтому рядом с орудием обязательно дежурит боец с противодроновым ружьем. В сутки стабильно от пяти до шести дронов непосредственно около позиции и над позицией проходят», - добавила корреспондент «Звезды».

Дальнобойная и скорострельная, самоходная пушка "Гиацинт" эффективно уничтожает опорные пункты, бронетехнику и артиллерию ВСУ на расстоянии до 30 километров.

«Между собой мы так в шутку называем их, отправить подарки. Либо СМС-ку. Ну, если нас там просят подписать их иногда, там, от товарищей погибших, либо от тех мирных жителей, которые пострадали, там, вот, когда в Курской области было. Вот, мы подписывали и отправляли», - поделился командир орудия Максим Пятикопов.

На Красноармейском направлении российские бойцы продвигаются к Новопавловке. Ожесточённые бои идут за населенные пункты Удачное и Молодецкое. Также российские подразделения, сообщила Иден, наступают в направлении Мирнограда: по этому участку фронта регулярно наносят удары, отрезая от снабжения боевиков ВСУ.

 

#армия #ВС РФ #Гиацинт #Покровск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 