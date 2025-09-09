Артиллеристы группировки "Центр" рассказали телеканалу «Звезда» о боях за Покровскую агломерацию. Сейчас бойцы работают по целям в районе Покровска артиллерией, под ударами расчеты операторов дронов ВСУ.

«В основном пункты БПЛА располагаются в лесополках. Соответственно, по лесополкам мы работаем плотно. То есть мы просто прочесываем лесополку. Берём интервал, вот она идет, метров 100. Мы эти 100 метров делим на три части и по каждой части отрабатываем снаряды», - рассказал командир батареи Александр Ерофеев корреспонденту Лане Иден.

Между выстрелами – максимум две минуты: за это время заряжают орудие и вносят корректировки координат цели. За счет точности наведения расход снарядов на одну цель – минимальный, отметила корреспондент.

«Работает как снайперская винтовка и поражение цели за раз-два и все. Разлёт осколков 150-200 метров. И есть замедленные взрыватели, и они проникают в землю, ну вот в блиндажи, и уже взрываются внизу», - объяснил наводчик Степан Петров.

Корреспондент «Звезды» Лана Иден рассказала, что во время съемки сюжета подал сигнал детектор дронов - над группой пролетел российский ударный беспилотник "Молния".

Дроны, в основном, вражеские, в этом районе – явление обыденное, рассказала Иден. Они идут на Покровск.

«"Гиацинт" одна из приоритетных целей ВСУ, поэтому рядом с орудием обязательно дежурит боец с противодроновым ружьем. В сутки стабильно от пяти до шести дронов непосредственно около позиции и над позицией проходят», - добавила корреспондент «Звезды».

Дальнобойная и скорострельная, самоходная пушка "Гиацинт" эффективно уничтожает опорные пункты, бронетехнику и артиллерию ВСУ на расстоянии до 30 километров.

«Между собой мы так в шутку называем их, отправить подарки. Либо СМС-ку. Ну, если нас там просят подписать их иногда, там, от товарищей погибших, либо от тех мирных жителей, которые пострадали, там, вот, когда в Курской области было. Вот, мы подписывали и отправляли», - поделился командир орудия Максим Пятикопов.

На Красноармейском направлении российские бойцы продвигаются к Новопавловке. Ожесточённые бои идут за населенные пункты Удачное и Молодецкое. Также российские подразделения, сообщила Иден, наступают в направлении Мирнограда: по этому участку фронта регулярно наносят удары, отрезая от снабжения боевиков ВСУ.