Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна должна начать призывать женщин в армию в 2028 году в целях увеличения численности вооруженных сил. Об этом он заявил в интервью газете Delfi.

«Политическая партия "Прогрессисты" планирует в следующем году внести в правительство предложение о расширении военной службы, которая в настоящее время распространяется только на мужчин», - сказал Спрудс.

Отмечается, что Латвия хочет увеличить численность своих вооруженных сил с 15 000 до 31 000 к 2028 году. Однако реализация этого плана столкнулась с рядом трудностей, включая низкую рождаемость и старение населения.

Глава государственной охраны Латвии генерал Гунарс Пуятс ранее сообщил, что пограничникам Латвии под угрозой увольнения запретили использовать русский язык при исполнении служебных обязанностей, а также размещать в социальных сетях записи в поддержку России. Напомним, что в Латвии, где проживают около 1,8 миллиона человек, примерно 40% населения - русскоязычные.