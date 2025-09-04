БПК «Североморск» отработал поиск подлодок в Северном Ледовитом океане

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» отработал поиск и уничтожение подводных лодок условного противника в Северном Ледовитом океане.

«Вражескую» субмарину искали с применением палубной авиации. В небо поднимался противолодочный вертолет Ка-27.

На первом этапе учений, с использованием корабельной подкильной поисковой станции кругового обзора и целеуказания «Полином», экипаж обнаружил подводную цель, определил ее пеленг и дистанцию.

Получив всю необходимую информацию, расчет минно-торпедной боевой части корабля открыл огонь по «противнику» из реактивной бомбометной установки.

На втором этапе маневров, экипаж противолодочного вертолета использовал опускаемую гидроакустическую станцию. Моряки выполнили стрельбу противолодочными ракетами условно.

Все задачи тренировки были выполнены в полном объеме, личный состав показал слаженность действий и высокий профессионализм.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.