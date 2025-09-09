МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы БПЛА уничтожили миномет и автомобиль с боеприпасами ВСУ в зоне СВО

Опубликованы кадры ударов российских дронов по позициям ВСУ под Сосновкой.
2025-09-09 13:13:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» уничтожили минометный расчет и автомобиль с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Сосновка разведывательный дрон выявил замаскированную минометную позицию украинских военнослужащих. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник зависает над лесополосой и сбрасывает боеприпас. В густой листве вспыхивает взрыв и поднимается облако дыма, фиксируется поражение цели.

Затем внимание операторов переключается на автомобиль, перевозивший боеприпасы к огневым позициям. На видео зафиксирована машина, движущаяся по проселочной дороге вдоль леса. Оператор ведет дрон прямо на цель. На последующих кадрах видно, как транспорт охвачен пламенем.

Дополнительно Минобороны продемонстрировало эпизоды ночной работы - тепловизионные камеры фиксируют перемещения теплых целей, которые также подвергаются ударам с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #дроны #МО РФ #Днепропетровская область #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 