Операторы БПЛА уничтожили миномет и автомобиль с боеприпасами ВСУ в зоне СВО

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» уничтожили минометный расчет и автомобиль с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Сосновка разведывательный дрон выявил замаскированную минометную позицию украинских военнослужащих. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник зависает над лесополосой и сбрасывает боеприпас. В густой листве вспыхивает взрыв и поднимается облако дыма, фиксируется поражение цели.

Затем внимание операторов переключается на автомобиль, перевозивший боеприпасы к огневым позициям. На видео зафиксирована машина, движущаяся по проселочной дороге вдоль леса. Оператор ведет дрон прямо на цель. На последующих кадрах видно, как транспорт охвачен пламенем.

Дополнительно Минобороны продемонстрировало эпизоды ночной работы - тепловизионные камеры фиксируют перемещения теплых целей, которые также подвергаются ударам с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.